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Бхарат: Моди представил на саммите G20 новое название Индии
09.09.2023 11:47 Алина Груднева

Бхарат: Моди представил на саммите G20 новое название Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии саммита G20 продемонстрировал серьезность намерений изменить название своей страны на традиционное.

Он установил табличку на столе с надписью "Бхарат".

Страна впервые участвует в саммите G20 под таким названием, которое широко используется для обозначения Индии в языке хинди.

Это слово встречается Конституции страны, которая была принята в 1949 году. Об этом пишется в первом пункте первой статьи Конституции, который гласит: "Индия, то есть Бхарат, будет союзом штатов".

Руководство страны объявило о намерении переименовать название, поскольку Индия ассоциируется с языком британских колонизаторов, правивших там до 1947 года.

Голосование в индийском парламенте по этому поводу состоится на специальной сессии в период с 18 по 22 сентября.
 

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