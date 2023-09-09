



Бхарат: Моди представил на саммите G20 новое название Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии саммита G20 продемонстрировал серьезность намерений изменить название своей страны на традиционное.



Он установил табличку на столе с надписью "Бхарат".



Страна впервые участвует в саммите G20 под таким названием, которое широко используется для обозначения Индии в языке хинди.



Это слово встречается Конституции страны, которая была принята в 1949 году. Об этом пишется в первом пункте первой статьи Конституции, который гласит: "Индия, то есть Бхарат, будет союзом штатов".



Руководство страны объявило о намерении переименовать название, поскольку Индия ассоциируется с языком британских колонизаторов, правивших там до 1947 года.



Голосование в индийском парламенте по этому поводу состоится на специальной сессии в период с 18 по 22 сентября.

