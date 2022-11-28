



Бен-Гвир на похоронах репатрианта: я клянусь бороться с уличным насилием

Сотни людей приняли участие в воскресных похоронах репатрианта Юрия Волкова, убитого на прошлой неделе водителем скутера во время ссоры на пешеходном переходе в Холоне.



Среди присутствовавших был ультраправый политик Итамар Бен-Гвир, который должен стать министром национальной безопасности после приведения к присяге нового правительства.



Бен-Гвир, который проводил предвыборную кампанию частично на платформе правопорядка, пообещал пресечь уличное насилие и намекнул, что отчасти в произошедшей трагедии виновата слабая полиция.



52-летний Волков получил ножевое ранение в грудь в среду вечером после непродолжительной стычки с водителем скутера, который подверг опасности Волкова и его жену, когда они переходили дорогу. Подозреваемым, арестованным через день после убийства, оказался 23-летний Ади Мизрахи. В воскресенье вечером он признался в убийстве Волкова и выразил сожаление по поводу своих действий, сообщают израильские СМИ.



Бен Гвир сказал, что присутствовал на церемонии, чтобы сказать семье Волкова, что "с божьей помощью, когда я стану министром, я сделаю все, чтобы это насилие прекратилось".



Он обвинил в насилии плохое образование, израильскую "культуру вождения" и полицию, "которая должна быть очень сильной полицией, действующей против этих проклятых людей".