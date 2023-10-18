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Бен-Гвир победил: одобрено введение чрезвычайной ситуации в тюрьмах
18.10.2023 12:24 Алина Груднева

Бен-Гвир победил: одобрено введение чрезвычайной ситуации в тюрьмах

В среду, 18 октября, Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в постановление о "Чрезвычайной ситуации в тюрьмах" Израиля.

Это позволит ужесточить условия содержания террористов, на котором уже несколько месяцев настаивает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

В частности, будет увеличена вместительность тюремных камер. Более того, заключенных смогут размещать даже не на нарах, а на матрасах.
 

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