



Бен-Гвир победил: одобрено введение чрезвычайной ситуации в тюрьмах

В среду, 18 октября, Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в постановление о "Чрезвычайной ситуации в тюрьмах" Израиля.



Это позволит ужесточить условия содержания террористов, на котором уже несколько месяцев настаивает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



В частности, будет увеличена вместительность тюремных камер. Более того, заключенных смогут размещать даже не на нарах, а на матрасах.

