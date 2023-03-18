



Бедуины впервые вышли на демонстрацию против правовой реформы

Десятки протестующих против правовой революции на перекрестке Хура недалеко от Беэр-Шевы провели демонстрацию, которая, как полагают, является первой для бедуинов в Негеве.



Демонстранты размахивают табличками с надписями "Это наш дом", "Равные права и демократия для всех" и "Партнерство евреев и арабов". В то же время десятки демонстрантов против плана Нетаниягу-Левина по изменению судебной системы также замечены в Араде и на перекрестке Шизафон.