



Бандиты клана Абу Латиф контролируют строительство и модернизацию баз ЦАХАЛа



12-й канал израильского ТВ опубликовал большой материал о степени проникновения криминального клана Абу Латиф в экономику и государственные структуры.



Среди прочего, Абу Латиф контролирует важные контракты в сфере безопасности.



Ринат Сабан, командующая оперативной группой по тендерам Армии обороны Израиля (национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью), поясняет: "Эта организация проникла в правительственные учреждения и охватывает их своими щупальцами - это нарушение баланса, необычное и пугающее. Мы видим, что в компании-подрядчики, у которых не было шансов участвовать в тендерах, работают сегодня в самых чувствительных проектах страны, и для нас это - шок". Амир Левон, начальник отдела расследований Армии обороны Израиля, добавляет: "Это похоже на спрута, который своими щупальцами охватывает все. У него есть люди в "нужных" местах, которые знают, как открыть любые двери".



По данным расследования Лахав 433, организация Абу Латифа отвечала за строительство и ремонт баз ЦАХАЛа - в том числе Сайярим, Муль Нево, Тирца, Тебец, Джулис. То же самое касается пожарных станций, объектов тюремной службы, а если этого недостаточно, то под эгидой организации были построены полицейские участки в Джаср аз-Зарке в Шароне и в Сегев Шалом на юге. Их люди якобы построили участки заградительного забора в Самарии и даже стену с Ливаном.



Чтобы понять, о чем идет речь, стоит напомнить о скандальном деле в 2001 г., в центре которого было обвинение Латифа Абу Латифа и двух его братьев в пособничестве Хизбалле, контактах с иностранным агентом и передаче взрывных устройств и оружия от Хизбаллы на территории. Однако в рамках сделки о признании вины, предусматривающей несколько лет тюремного заключения, обвинения в преступлениях против безопасности государству были сняты.



Один из подрядчиков, подвергшихся вымогательству, с тревогой сказал следователям: "Они строят забор на границе. Вы только подумайте - диверсии, контрабанда оружия. Как можно поставить кошку охранять молоко?"