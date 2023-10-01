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Байден после отмены шатдауна: нельзя прекращать помощь Украине
01.10.2023 07:35 Алина Груднева

Байден после отмены шатдауна: нельзя прекращать помощь Украине

Президент США Джо Байден настоял на том, что финансовая и военная поддержка Украины ни в коем случае не должна прекращаться.

Соответствующее заявление он сделал после того, как подписал одобренные Конгрессом и Сенатом закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден.

По словам американского лидера, он надеется на то, что спикер будет придерживаться своей преданности украинцам и обеспечит поддержку страны, необходимую для помощи в критический момент.

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