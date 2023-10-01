



Байден после отмены шатдауна: нельзя прекращать помощь Украине

Президент США Джо Байден настоял на том, что финансовая и военная поддержка Украины ни в коем случае не должна прекращаться.



Соответствующее заявление он сделал после того, как подписал одобренные Конгрессом и Сенатом закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней.



"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден.



По словам американского лидера, он надеется на то, что спикер будет придерживаться своей преданности украинцам и обеспечит поддержку страны, необходимую для помощи в критический момент.