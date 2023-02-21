



Байден анонсировал новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве в преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину, анонсировал введение Вашингтоном новых санкций против России.



По его словам, об этом будет объявлено уже на этой неделе.



"Совместными усилиями мы сделаем так, чтобы Россия уплатила дорогую цену за то, что она делает. И мы объявим о дополнительных санкциях на этой неделе с нашими партнерами. Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности", - подчеркнул он.



Относительно сегодняшнего заявления президента РФ Владимира Путина, будто Запад угрожал России, он дал опровержение.



"США и Европа никогда не угрожали России, как Путин сказал сегодня, эта война – трагедия, а не необходимость", - подчеркнул он.

