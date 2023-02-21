



Байден: Путин ошибся, Киев выстоял, а Украина победит

Президент США Джо Байден вечером, 21 февраля, в ходе официального посещения Варшавы начал свое обращение в преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину.



"Я только что побывал в Киеве и могу сказать, что Киев выстоял, он силен, как никогда. Киев свободен", – сказал он в начале своего выступления.



По словам американского лидера, год назад началась война в Украине. Однако президент РФ Владимир Путин, который ожидал падения Киева, ошибся.

ожидалось падение Киева, но этого не произошло, поскольку украинский народ оказался очень смелым и сильным.



"Путин думал, что он силен как никогда, но столкнулся с железной волей всех стран, во главе борьбы которых стоял президент Украины Владимир Зеленский — человек с железной волей и решимостью", - сказал Байден.



По его словам, поддержка Украины со стороны Запада остается непоколебимой. "Народ Украины победит в войне. Диктатор, стремящийся возродить свою империю, никогда не пересилит любовь к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России", - добавил он.



Байден вновь подчеркнул, что российские военные, которые убивают украинцев, совершают преступления против человечества в Украине.



"Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, крали украинских детей, никто не должен отворачивать глаза от этих преступлений", — подчеркнул Байден.



Относительно попыток Путина использовать энергетику как оружие, глава Белого Дома сказал, что у российского президента ничего не получилось, поскольку Запад мобилизовался и снизил свою зависимость от российских энергоресурсов.



Байден также сообщил о том, что США уже на этой неделе введут санкции против России. Он пообещал, что РФ заплатит высокую цену за свои преступления.





Более того, он предостерег российского лидера от возможности нападения на какую-либо из стран НАТО, отметив, что Североатлантический Альянс сплочен, как никогда ранее.