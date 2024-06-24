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Бахрейн и Иран пытаются восстановить отношения
24.06.2024 11:07 Алина Груднева

Бахрейн и Иран пытаются восстановить отношения

Бахрейн и Иран достигли соглашения относительно создания необходимых инструментов для старта переговоров о возобновлении дипломатических отношений.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Бахрейна.

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Уточняется, что глава МИД страны Абд эль-Латиф аз-Зиани  посетил Тегеран, где встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Бакри Хани.

Напомним, что Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном в январе 2016 года.

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