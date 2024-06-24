



Бахрейн и Иран пытаются восстановить отношения

Бахрейн и Иран достигли соглашения относительно создания необходимых инструментов для старта переговоров о возобновлении дипломатических отношений.



Об этом сообщило министерство иностранных дел Бахрейна.



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Уточняется, что глава МИД страны Абд эль-Латиф аз-Зиани посетил Тегеран, где встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Бакри Хани.



Напомним, что Бахрейн объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном в январе 2016 года.