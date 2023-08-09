



БАГАЦ отменил освобождение из-под стражи участника инцидента в Бурка





В БАГАЦе прошли слушания по апелляции, поданной прокуратурой на решение окружного суда об освобождении под домашний арест Элиши Яреда, подозреваемого в причастности к убийству палестинского юноши Кусая Матана в Бурке.



Яред, ранее работавший пресс-секретарем депутата Лимор Сон Хар-Малех ("Оцма Йегудит"), был арестован по подозрению в причастности к убийству вместе с жителем Иудеи и Самарии Йехиэлем Индором, который в тяжелом состоянии с травмой головы госпитализирован в больницу "Шаарей Цедек".



Судья Рут Ронен сделала замечание уголовному отделу государственной прокуратуры за решение подать апелляцию по делу Яреда, заявив, что "не было необходимости беспокоить Верховный суд", занимающийся этим вопросом.



Несмотря на это, БАГАЦ отменил решение двух судебных инстанций - мирового и окружного суда, вынесших постановление об освобождении Яреда из-под стражи за отсутствием улик, связывающих его с гибелью палестинца.

