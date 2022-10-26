



Азербайджан предложил Грузии усилить сотрудничество в энергетической отрасли

Азербайджан предложил Грузии усилить сотрудничество в энергетической отрасли



Азербайджан планирует увеличить экспорт газа на мировые рынки, сказал президент Ильхам Алиев.



"В этом году мы экспортируем 22 миллиарда кубометров, в следующем – еще больше. Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный между Еврокомиссией и Азербайджаном в июле этого года, свидетельствует, что Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу в ближайшие 5 лет", – заявил он во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество с Грузией по этому направлению стало одной из тем обсуждения во время встречи: "Мы планируем, что в 2027 году только экспорт газа в Европу достигнет 20 млрд кубометров. Безусловно, обсуждалась работа в этом плане и в двустороннем формате, и потребность в дальнейших дискуссиях".



В планах Азербайджана также поставки европейским потребителям 157 мегаватт электроэнергии.