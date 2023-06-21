



Авианосная группа КНР прошла через Тайваньский пролив

Группа китайских авианосцев, возглавляемая кораблем "Шаньдун", прошла через Тайваньский пролив.



Об этом сообщает министерство обороны Тайваня.



По данным оборонного ведомства, для наблюдения за действиями авианосной группы, которая прошла через западную часть пролива, были направлены "соответствующие силы".



Что примечательно, авианосец "Шаньдун" в апреле участвовал в китайских военных учениях вокруг Тайваня.



А в марте прошлого года он проплыл через Тайваньский пролив всего за несколько часов до того, как лидеры КНР и США должны были сесть за стол переговоров.

