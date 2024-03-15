



Авиакомпанию из Ирана могут бойкотировать в Европе: в G7 сделали предупреждение

Если Иран будет передавать России баллистические ракеты ближнего радиуса действия, страны G7 ответят новыми штрафными санкциями.



По словам высокопоставленного американского чиновника, они будут включать запрет на перелеты иранской авиакомпании Iran Air в Европу.



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"Наше сегодняшнее послание следующее: если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты, ответ международного сообщества будет быстрым и суровым", - предупредил он.



Позже лидеры стран G7 выпустили совместное заявление, в котором настоятельно порекомендовали Ирану не передавать ракеты РФ для использования их против Украины.



"Если Иран продолжит поставлять России баллистические ракеты или соответствующие технологии, мы готовы отреагировать быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", - предупредили в G7.