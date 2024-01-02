



Атакуя Украину, россияне разбомбили свое село в Воронежской области

Село Петропавловка Острогожского района Воронежской области практически разлетелось на щепки. Российские оккупанты в ходе утренней ракетной атаки на Украину, 2 января 2024 года, уронили ракету на свою территорию.



Губернатор региона Александр Гусев сообщил: “Зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции”, — написал Гусев в телеграм-канале.



Со слов Гусева, жители поселка направлены в пункты временного размещения, в том числе в местный пансионат.



Минобороны РФ в свою очередь также подтвердило “нештатное” падение авиационного боеприпаса на поселок. “Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов”. Подобный “урон” случился 30 декабря 2022 года также во время массированных ракетных обстрелов Украины. Тогда жители сельского поселения Ильменское в Волгоградской области обнаружили в поле обломки “неизвестного летающего объекта”.



А в это время Скабеева написала в своем телеграм-канале, что это якобы украинцы разбомбили Петропавловку.





