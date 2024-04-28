



Армения пытается успокоить РФ из-за сближения страны с ЕС

Армения пытается заверить Россию в том, что сближение страны с Евросоюзом не должно беспокоить РФ.



Такое заявление сделал посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью Politico.



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По его словам, сближение Еревана с Евросоюзом не несет угрозы РФ.



"Мы исторически и практически имеем так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе", - сказал он.



По словам дипломата, отношения с ЕС основываются на национальных интересах Армении.



"Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", – добавил он.



Балаян подчеркнул, что Ереван пытается объяснить российским коллегам, что хорошие отношения с РФ возможны.