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Армения пытается успокоить РФ из-за сближения страны с ЕС
28.04.2024 21:55 Алина Груднева

Армения пытается успокоить РФ из-за сближения страны с ЕС

Армения пытается заверить Россию в том, что сближение страны с Евросоюзом не должно беспокоить РФ.

Такое заявление сделал посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью Politico.

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По его словам, сближение Еревана с Евросоюзом не несет угрозы РФ.

"Мы исторически и практически имеем так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе", - сказал он.

По словам дипломата, отношения с ЕС основываются на национальных интересах Армении. 

"Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", – добавил он.

Балаян подчеркнул, что Ереван пытается объяснить российским коллегам, что хорошие отношения с РФ возможны.

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