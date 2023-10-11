



Антиизраильская пропаганда в Беларуси: “Резня Хамаса – это фейк”

Как сообщает “КАН-11”, Telegram-канал, аффилированный с президентом-диктатором Александром Лукашенко, утверждает, что сообщения о массовых убийствах мирных жителей, в том числе детей, в населенных пунктах вокруг сектора Газа, являются фейковыми новостями.



Канал, в частности, написал: "Оказывается, никаких обезглавленных тел детей нет. Это выдумка израильских журналистов. Это возлагает ответственность на ЦАХАЛ, а они даже говорят, что не знают о таком событии".



В сообщении также утверждалось, что “Моссад инициировал нападение на Израиль, чтобы оправдать пересылку евреев в Украину”.



Хотя Израиль получил широкую поддержку в западном мире, Израиль не получил поддержки со стороны русского мира и его сторонников.