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Антиизраильская пропаганда в Беларуси: “Резня Хамаса – это фейк”
11.10.2023 14:14 Наталья Богинская

Антиизраильская пропаганда в Беларуси: “Резня Хамаса – это фейк”

Как сообщает “КАН-11”, Telegram-канал, аффилированный с президентом-диктатором Александром Лукашенко, утверждает, что сообщения о массовых убийствах мирных жителей, в том числе детей, в населенных пунктах вокруг сектора Газа, являются фейковыми новостями.

Канал, в частности, написал: "Оказывается, никаких обезглавленных тел детей нет. Это выдумка израильских журналистов. Это возлагает ответственность на ЦАХАЛ, а они даже говорят, что не знают о таком событии". 

В сообщении также утверждалось, что “Моссад инициировал нападение на Израиль, чтобы оправдать пересылку евреев в Украину”.

Хотя Израиль получил широкую поддержку в западном мире, Израиль не получил поддержки со стороны русского мира и его сторонников.

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