



Amnesty International призвала талибов отменить смертную казнь

После публичной казни двух человек в Газни организация Amnesty International призвала талибов прекратить все казни и отменить смертную казнь. Ливия Саккарди, временный заместитель регионального директора организации по Южной Азии, осудила казни как нарушение международных законов и человеческого достоинства.



"Публичный характер этих казней, проводимых талибами, является грубым оскорблением человеческого достоинства и явным нарушением международных законов и стандартов. Мы призываем немедленно прекратить все подобные действия", - сказала Саккарди.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Саккарди подчеркнула необходимость отмены талибами смертной казни и других бесчеловечных наказаний, ссылаясь на обеспокоенность по поводу прав на справедливое судебное разбирательство при правлении талибов. "Публичная казнь только усугубляет жестокость смертной казни и оказывает дегуманизирующее воздействие на жертву и жестокое воздействие на свидетелей", - добавила она.



Она также призвала усилить давление со стороны международного сообщества и ООН для решения проблемы нарушений прав человека в Афганистане и обеспечения соблюдения международных гарантий.

