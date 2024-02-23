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Amnesty International призвала талибов отменить смертную казнь
23.02.2024 13:35 MIGnews.com

Amnesty International призвала талибов отменить смертную казнь

После публичной казни двух человек в Газни организация Amnesty International призвала талибов прекратить все казни и отменить смертную казнь. Ливия Саккарди, временный заместитель регионального директора организации по Южной Азии, осудила казни как нарушение международных законов и человеческого достоинства.

"Публичный характер этих казней, проводимых талибами, является грубым оскорблением человеческого достоинства и явным нарушением международных законов и стандартов. Мы призываем немедленно прекратить все подобные действия", - сказала Саккарди.

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Саккарди подчеркнула необходимость отмены талибами смертной казни и других бесчеловечных наказаний, ссылаясь на обеспокоенность по поводу прав на справедливое судебное разбирательство при правлении талибов. "Публичная казнь только усугубляет жестокость смертной казни и оказывает дегуманизирующее воздействие на жертву и жестокое воздействие на свидетелей", - добавила она.

Она также призвала усилить давление со стороны международного сообщества и ООН для решения проблемы нарушений прав человека в Афганистане и обеспечения соблюдения международных гарантий.
 

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