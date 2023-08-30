



АМАН: в сентябре может начаться Третья Ливанская Война





По сообщениям в израильских СМИ, высокопоставленный представитель службы безопасности заявил, что лидер Хизбаллы Хасан Насралла пытается создать трения на границе между Израилем и Ливаном.



Для этого используются беспилотные летательные аппараты, повреждение заградительных сооружений, срыв инженерных работ ЦАХАЛа, попытки кражи видеокамер и технологического оборудования ЦАХАЛа, патрулирование боевиками из дивизии Радуан в нескольких метрах от забора, размещение в этом районе наблюдателей и разведчиков Хизбаллы, угрозы и нанесение физического вреда солдатам UNIFIL и многое другое.



В связи с этим, а также после нескольких инцидентов на границе, командующий Северным командованием генерал-майор Ури Гордин распорядился уточнить инструкции по открытию огня по подозреваемым в случае попытки пересечения границы или нанесения повреждений заградительным сооружениям. Бойцы будут проводить процедуру задержания, чтобы отпугнуть боевиков Хизбаллы. В случае, если им это не удастся, им разрешается стрелять по нарушителям - ниже колена.



На фоне возникшей напряженности в сфере безопасности и усиливающихся трений солдаты ЦАХАЛа могут причинить вред боевикам Хизбаллы - и вполне возможно, что один из них будет убит, - сказал высокопоставленный офицер. "Есть опасность того, что в районе перерастет в военный конфликт". Именно поэтому, по его словам, министр обороны Йоав Галант решил предупредить Хизбаллу и предупредить силы UNIFIL - которые должны обеспечить выполнение резолюции ООН 1701 и предотвратить проникновение боевиков Хизбаллы.



14-й канал израильского ТВ, со ссылкой на АМАН (служба военной разведки) сообщает о том, что “существует реальная опасность вспышки на северной границе в сентябре”. Источник говорит: “Инцидент “Мегидо-2” , который насралла пытается разжечь может привести к Третьей Ливанской Войне”