



Активисты призывают европейские правительства запретить сигаретные фильтры



Активисты в области здравоохранения и защиты окружающей среды призывают к запрету сигаретных фильтров в Европе, заявляя, что это поможет бороться с загрязнением природы и оттолкнет людей от курения.



Сигаретные окурки — второй по распространенности мусор, который можно найти на пляжах континента. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения призвала правительства во всем мире рассматривать фильтры как одноразовый пластик и запретить их, поскольку они наносят ущерб окружающей среде и не имеют доказанной пользы для здоровья, по данным ВОЗ . Окурки выделяют 7000 токсичных химических веществ и содержат микропластик, который трудно разлагается и загрязняет природу.



Некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, обдумывают запрет на фильтры, а Дания планирует постепенно отказаться от продажи табака к 2029 году совместно с Датским онкологическим обществом.



Исследователи говорят, что риск рака легких ниже при курении сигарет с фильтром, но разница невелика, если вы курите "легкие" сигареты.



Исследование, проведенное учеными из Медицинского университета Южной Каролины, показало, что у людей, которые курили сигареты без фильтра, на 40% больше шансов заболеть раком легких и почти в два раза больше шансов умереть от него, чем у тех, кто курил сигареты с фильтром.



Они также были более зависимы от никотина и на 30 процентов чаще умирали от любой причины.



Однако Томас Новотны из Университета штата Сан-Диего считает, что сигаретные фильтры совершенно бесполезны и нужны только для того, чтобы обмануть курильщиков, заставив их думать, что такие сигареты безопаснее.



"Теперь мы знаем, что этот аргумент безопасности был мифом, одним из многих, созданных табачной промышленностью для продажи сигарет", - говорит Новотны.



95 процентов сигаретных фильтров изготовлены из ацетата целлюлозы — типа пластика, который может выглядеть как хлопок. Он не поддается биологическому разложению и может оставаться токсичным до 10 лет. Вейпинг имеет меньший углеродный след и меньше отходов, избавляя от проблем с одноразовой упаковкой и фильтрами.



Фильтры не блокируют все вредные химические вещества в дыме, а отфильтрованный дым оказывает более мягкое воздействие на горло, что облегчает большие и глубокие затяжки.



Фильтры помогают блокировать только самые крупные частицы смолы, пропуская более мелкие фракции, которые могут проникнуть глубже в ваши легкие. Угольные фильтры, в свою очередь "снабжают" легкие курильщика микрочастицами древесного угля, что тоже представляет опасность для здоровья.