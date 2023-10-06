



AFP: китайская фирма продала "вагнеровцам" два спутника для войны в Украине

Китайская фирма Beijing Yunze Technology продала ЧВК “Вагнер” за месяц до мятежа Евгения Пригожина два спутника для войны в Украине.



Соответствующий контракт на английском и русском языках оказался в распоряжении информационного агентства AFP.



Сделка была заключена китайской фирмой с компанией Евгения Пригожина "Ника-Фрут". Два космических спутника JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13 с правом на использование их высокоточных снимков Земли обошлись в более чем 30 млн долларов.



"Вагнеровцы" использовали изображения для разведки в Украине и странах Африки. Контракт по-прежнему действует. В МИД Китая отказываются комментировать этот отчет.