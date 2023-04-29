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Афганские женщины выступили против признания власти талибов
29.04.2023 21:18 Алина Груднева

Афганские женщины выступили против признания власти талибов

В субботу, 29 апреля, группа афганских женщин провела акцию протеста в Кабуле.

Они призвали иностранные государства не признавать правительство "Талибана".

Акция протеста прошла в преддверии саммита ООН, который состоится на следующей неделе.

По данным AFP, около 25 женщин прошли маршем по жилому району афганской столицы.

"Признание талибов — нарушение прав женщин. Афганский народ - заложники талибов. Мы будем сражаться, мы умрем за наши права", — скандировали демонстрантки.

Марш длился не более 10 минут. Обошлось без столкновения с силовиками.


 

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