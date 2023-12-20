



37 самолетов российских авиакомпаний объявят “в розыск”

Высокий суд Ирландии сегодня может признать 37 самолетов из российского авиапарка угнанными и потребовать арестовать лайнеры, об этом сообщают источники в авиаотрасли и Минтрансе РФ.



Речь идет о машинах, которые были приобретены европейским филиалом Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Europe. После введения против компании санкций весной 2023 года организация попала под процедуру ликвидации, а все полномочия по управлению ее имуществом перешли к внешним управляющим. Ликвидаторы собираются распродать имущество компании, чтобы рассчитаться с кредиторами, отмечала ГТЛК в июне.

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Как только суд признает самолеты угнанными, их будут задерживать в каждом аэропорту за пределами РФ, а техническая эксплуатация станет невозможной.

