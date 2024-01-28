Новости » Политика
34 американских солдата обследуются после удара беспилотника в Иордании
28.01.2024 20:45 MIGnews.com

34 американских солдата обследуются после удара беспилотника в Иордании

По меньшей мере 34 военнослужащих США проходят обследование на предмет возможных черепно-мозговых травм, полученных в результате удара беспилотника по базе США в Иордании в субботу вечером, сообщил агентству Reuters представитель США, после того как в первоначальных сообщениях говорилось о 25 пострадавших.

"Мы все еще собираем факты, но, скорее всего, это дело рук поддерживаемой Ираном военизированной группировки", - говорит второй чиновник.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Правительство Иордании отрицает, что нападение произошло на ее территории, сообщает Al Arabiya.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы