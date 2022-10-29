



19 ноября заканчивается срок действия "Зернового соглашения"

Главный представитель ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что он "сдержанно оптимистично настроен" в отношении возможности продления действия зернового соглашения между Украиной и Россией.



"Влияние соглашения, подписанного в Стамбуле, очевидно. Экспорт зерна и других продуктов питания в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 миллионов тонн. Но ее нужно срочно продлить. Если продовольствие и удобрения не попадут на мировые рынки сейчас, у фермеров не будет удобрений в должное время и по цене, которую они смогут себе позволить, когда начнется сезон посева", — отметил Генсек ООН Гутерриш.