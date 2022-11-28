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Закулисье Катара: показываем то, что не всем увидеть дано
28.11.2022 16:11 Юлия Фрилис

Закулисье Катара: показываем то, что не всем увидеть дано

Сегодня Катар - в топе стран мира, к которому привлечено максимальное внимание. Ещё бы, ведь в этой стране проходит долгожданное главное футбольное событие - Чемпионат мира.

Сотни камер, миллионы глаз наблюдают, ждут выхода своих сборных, болеют за их успех. 

Но сайт Mignews.com, который вместе со всем миром болеет за спортсменов, слишком любопытный - он пошёл дальше, туда, где не каждому дано побывать. Мы покажем вам закулисье главного футбольного события мира. И это без преувеличения!

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Фоторепортаж
Закулисье Катара: показываем то, что не всем увидеть дано
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