



Закулисье Катара: показываем то, что не всем увидеть дано

Сегодня Катар - в топе стран мира, к которому привлечено максимальное внимание. Ещё бы, ведь в этой стране проходит долгожданное главное футбольное событие - Чемпионат мира.



Сотни камер, миллионы глаз наблюдают, ждут выхода своих сборных, болеют за их успех.



Но сайт Mignews.com, который вместе со всем миром болеет за спортсменов, слишком любопытный - он пошёл дальше, туда, где не каждому дано побывать. Мы покажем вам закулисье главного футбольного события мира. И это без преувеличения!