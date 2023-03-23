



Очистим социальные сети и океан от сетей

Кажется, что в последние годы среди гигантских корпораций растет осознание того, что они должны взять на себя ответственность за окружающую среду и общество из-за своей огромной силы и влияния. Одной из компаний, решивших взять на себя инициативу и продвигать проблему, является Samsung, которая еще в прошлом году начала использовать переработанный материал из рыболовных сетей в своих устройствах Galaxy. В этом году технологический гигант сделал еще один шаг вперед вместе с лучшими дизайнерами, которые создали разнообразные наряды, представленные на подиуме Недели моды в Тель-Авиве 2023.



Мир моды не остается равнодушным к усугубляющемуся климатическому кризису и, кажется, переживает ряд важных процессов, таких как использование натуральных и биоразлагаемых материалов, оптимизация производственных процессов при сохранении и экономии основных ресурсов и ограничение избыточного потребления.



Показ мод, получивший название Galaxy for the Plant, привлек внимание к загрязнению океанов, которое с каждым годом становится все сильнее и наполняет открытое море пластиковыми частицами, которые наносят вред животным, природным системам и здоровью человека. Главным и необычным мотивом, которым руководствовались дизайнеры при их создании, стало использование переработанных рыболовных сетей, которые составляют значительную часть загрязнения Мирового океана. Около полумиллиарда тонн рыболовных сетей, различных ловушек, веревок и потерянных крючков, ежегодно выбрасываемых в море, представляют значительную опасность для животных, которые могут запутаться, попасть в сети и даже погибнуть в результате загрязнения.



Для этой задачи были привлечены ведущие дизайнеры, такие как Алон Ливне, Maskit Fashion House, Шахар Авнет, Давид Векслер и начинающие талантливые дизайнеры.



Помимо показа мод была проведена экспертная панель «Чистка сети», посвященная буллингу в социальных сетях и способам борьбы с ним. Модератором панели выступила Ротем Исраэль, в ней приняли участие певец Ави Авруми, журналист и ведущий «А-Цинор» Гай Лерер, и Офек Ришон, которая организовала движение против кибербуллинга.



Миа Сегал, пресс-секретарь Samsung в Израиле: «Мы гордимся тем, что принимаем участие в Неделе моды в Израиле, где проводится первый в своем роде показ мод, отмеченный принципами устойчивого развития, в сотрудничестве с ведущими и молодыми дизайнерами, которые смогут дать творческое выражение нашему видению Samsung Everyday Sustainability, которое работает над снижением воздействия продукции на окружающую среду, чтобы люди могли вести более экологичный образ жизни. В рамках нашей социальной ответственности мы с гордостью представляем и выносим на повестку дня панель «Очистка сети» с пониманием того, что технологии также могут иметь положительное социальное влияние с желанием продвигать культуру инклюзивности и желание сделать мир лучше».

