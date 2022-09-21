Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов
Объявление президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России кого-то напугало, а кого-то вдохновило на творчество. По этому поводу в Сети появилось огромное количество мемов.
Публика буквально молниеносно начала выдавать смешные картинки о российских солдатах, которые подлежат не моБилизации, а "моГилиZации".
Люди вспомнили о неудачах "втором армии мира" и показали патриотов РФ, которые со слезами на глазах получают повестки.
Например, украинцы не обошли стороной уровень интеллекта врага, показав, что некоторые солдаты даже не понимают, о чем идет речь. Так, в мемах российские военные "восприняли" мобилизацию, как раздачу мобильных телефонов.
Предлагаем вам просмотреть все смешные картинки и видео по поводу последнего заявления Путина.
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Мобилизация по-путински:— Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) September 21, 2022
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Всеобщая мобилизация! pic.twitter.com/mE2Xqd8CBv— E. Sanseverino (@e_sanseverino) September 21, 2022
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#Мобилизация— #Зеленые_Дизлайки (@ZelenweDizlaik) September 21, 2022
А где купить наклеечку Z на авто ,еще актуально? pic.twitter.com/vipXR9uCD3
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Мобилизация. Время пришло pic.twitter.com/LvtVcLL4qC— Шепелин Константин (@Kshepelin) September 21, 2022
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Ой а чьто случілось? Мьі чемто можем памочь? #мобилизация pic.twitter.com/hVg8pqI50T— putin_Khuylo! (@SassyPoisonStar) September 21, 2022
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