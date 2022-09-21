Новости » Фоторепортаж
Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов
21.09.2022 13:30 Mignews.ua

Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов

Объявление президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России кого-то напугало, а кого-то вдохновило на творчество. По этому поводу в Сети появилось огромное количество мемов.

Публика буквально молниеносно начала выдавать смешные картинки о российских солдатах, которые подлежат не моБилизации, а "моГилиZации".
 


Люди вспомнили о неудачах "втором армии мира" и показали патриотов РФ, которые со слезами на глазах получают повестки.

Например, украинцы не обошли стороной уровень интеллекта врага, показав, что некоторые солдаты даже не понимают, о чем идет речь. Так, в мемах российские военные "восприняли" мобилизацию, как раздачу мобильных телефонов.

Предлагаем вам просмотреть все смешные картинки и видео по поводу последнего заявления Путина.

* * * *


* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *


* * * *


* * * *

* * * *
 

Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов
Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы