



Мобилизация в РФ "взорвала" Сеть: подборка мемов

Объявление президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России кого-то напугало, а кого-то вдохновило на творчество. По этому поводу в Сети появилось огромное количество мемов.



Публика буквально молниеносно начала выдавать смешные картинки о российских солдатах, которые подлежат не моБилизации, а "моГилиZации".







Например, украинцы не обошли стороной уровень интеллекта врага, показав, что некоторые солдаты даже не понимают, о чем идет речь. Так, в мемах российские военные "восприняли" мобилизацию, как раздачу мобильных телефонов.



Предлагаем вам просмотреть все смешные картинки и видео по поводу последнего заявления Путина.



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Мобилизация по-путински:



pic.twitter.com/TpA7RFp5wQ — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) September 21, 2022

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Всеобщая мобилизация! pic.twitter.com/mE2Xqd8CBv — E. Sanseverino (@e_sanseverino) September 21, 2022

* * * * Люди вспомнили о неудачах "втором армии мира" и показали патриотов РФ, которые со слезами на глазах получают повестки.Например, украинцы не обошли стороной уровень интеллекта врага, показав, что некоторые солдаты даже не понимают, о чем идет речь. Так, в мемах российские военные "восприняли" мобилизацию, как раздачу мобильных телефонов.Предлагаем вам просмотреть все смешные картинки и видео по поводу последнего заявления Путина.* * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * *

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