



Зимний шторм в США: число жертв превысило 60 человек

По меньшей мере 62 человека в США погибли в результате инцидентов, связанных с чудовищным зимним штормом.



Как сообщает ВВС, число погибших в городе Буффало (штат Нью-Йорк) возросло до 28 человек. Более 4000 человек в этом районе остались без электричества после зимнего урагана.



Зимний шторм также вынудил отменить тысячи рейсов, в том числе около 4700 только во вторник утром. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах по всей стране.



Ожидается, что погодные условия улучшатся и будет небольшое потепление.