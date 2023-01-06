



Жители городка в США шокированы жестоким убийством семьи

В американском городке Энох-Сити, штат Юта, жестоко убили целую семью, состоящую из восьми человек.



По данным ВВС, застрелены, в том числе, пятеро детей.



Убитую семью обнаружили во время проверки благосостояния квартиры, которую проводила полиция. По словам представителя местных властей Роба Дотсона, жители городка шокированы жестоким убийством.



Он подчеркнул, что эта семья была всем хорошо известна. Подробности расследования будут представлены позже. Информация об арестах не поступала.