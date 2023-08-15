



Женщина с самой длинной бородой побила мировой рекорд

38-летняя американка Эрин Ганикатт побила рекорд Гиннесса благодаря своей самой длинной бороде в мире среди женщин. Об этом сообщается на сайте премии.



Эрин и ее 30-сантиметровая борода побили прошлый рекорд, установленный 75-летней американкой Вивиан Уилер с 25,5-сантиметровой бородой. Женщина этого добилась без приема каких-либо гормонов или добавок.



По словам Ганикатт, у нее синдром поликистозных яичников, который провоцирует гормональный дисбаланс и может стать причиной чрезмерного роста волос. Борода у женщины начала расти после 13 лет.



Подростком и во взрослом возрасте она каждый день брилась не менее трех раз в день. Впоследствии она потеряла часть зрения и почувствовала "усталость от бритья". Поэтому начала отращивать бороду, что ей предложила ее жена Джен.



