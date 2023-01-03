



Законодатель из США назвала Израиль "бандитским режимом"

Джейми Захлавей Бельсито, законодательница из США, член Демократической партии, представляющая 4-й округ Массачусетса в Палате представителей штата, обвинила Израиль в совершении геноцида и апартеиде.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По мнению Бельсито, администрация Байдена должна осудить новое правительство Израиля как "террористический режим", посвятивший себя убийству палестинских арабов. Об этом депутат написала в Twitter.



"США должны признать, что израильская администрация - это бандитский террористический режим, управляемый апартеидом и преследующий цель убивать палестинцев. Убийства и захват земель не имеют ничего общего с антисемитизмом. Это геноцид", - написала она.