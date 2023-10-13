



Визит солидарности в Израиль: Чак Шумер возглавит двупартийную делегацию

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер возглавит двухпартийную делегацию Конгресса, которая посетит Израиль с визитом солидарности в эти выходные.



Об этом сообщили в его офисе. Ожидается, что Шумер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом Ицхаком Герцогом и председателем "Махане-Мамлахти" Бени Ганцем.



"Он обсудит, какие ресурсы США могут предоставить для поддержки Израиля на всех фронтах", - сказано в заявлении.