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Визит солидарности в Израиль: Чак Шумер возглавит двупартийную делегацию
13.10.2023 16:42 Алина Груднева

Визит солидарности в Израиль: Чак Шумер возглавит двупартийную делегацию

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер возглавит двухпартийную делегацию Конгресса, которая посетит Израиль с визитом солидарности в эти выходные.

Об этом сообщили в его офисе. Ожидается, что Шумер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом Ицхаком Герцогом и председателем "Махане-Мамлахти" Бени Ганцем.

"Он обсудит, какие ресурсы США могут предоставить для поддержки Израиля на всех фронтах", - сказано в заявлении.

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