



Russia Today: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом, чтобы обвинить Россию

Бывший американский военнослужащий Ноктис Дрейвен заявил, что власти США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть американцев в войну.



Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.



"Они уже используют новости и СМИ, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил СЛИШКОМ много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают ВСЕ, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики недостаточно, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американскую землю, либо на союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну", - написал Дрейвен.

They are already using the news and media to prep you mentally for a war with Russia and China. Mark my words, Ukraine IS losing and the west has invested TOO much time and money to let it fail. They WILL do ANYTHING to bait us into war.

If simple rhetoric isn't enough I… https://t.co/lKqdhQ5bhK — Noctis Draven (@DravenNoctis) March 1, 2023

Ранее Ноктис Дрейвен выразил мнение, что Америка начинает понимать: боевые действия с участием России — это "не сафари в Афганистане или Ираке".Также американский ветеран заявил, что желает "обнять Путина как брата".