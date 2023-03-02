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Russia Today: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом, чтобы обвинить Россию
02.03.2023 09:36 Евгения Маркова

Russia Today: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом, чтобы обвинить Россию

Бывший американский военнослужащий Ноктис Дрейвен заявил, что власти США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть американцев в войну.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

"Они уже используют новости и СМИ, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил СЛИШКОМ много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают ВСЕ, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики недостаточно, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американскую землю, либо на союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну", - написал Дрейвен.

Ранее Ноктис Дрейвен выразил мнение, что Америка начинает понимать: боевые действия с участием России — это "не сафари в Афганистане или Ираке".
Также американский ветеран заявил, что желает "обнять Путина как брата".

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