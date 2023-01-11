



Верховный суд США разрешил Нью-Йорку ввести новые ограничения на ношение оружия

Верховный суд США в среду разрешил Нью-Йорку обеспечить соблюдение поддерживаемого демократами закона о контроле над оружием, принятого после того, как в прошлом году судьи отменили строгий режим штата по лицензированию огнестрельного оружия в знаковом постановлении, расширив права на владение оружием.



Судьи отклонили просьбу шести членов группы по защите прав на огнестрельное оружие "Владельцы Америки" отменить решение суда низшей инстанции, позволяющее обеспечить соблюдение закона. Окружной судья США Гленн Саддаби в октябре заблокировал исполнение большей части закона, но 2-й окружной апелляционный суд США на Манхэттене в декабре отложил исполнение этого решения, пока штат рассматривает апелляцию.



Никто из судей публично не возражал против этого решения, но консервативные судьи Сэмюэл Алито и Кларенс Томас в кратких письменных комментариях заявили, что понимают действия суда как разрешение 2-му округу рассматривать апелляции, "вместо того, чтобы выражать какое-либо мнение по существу дела".

