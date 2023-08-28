



Велопробег голышом: В Филадельфии прошла акция бодипозитива

Велосипедисты, любители самокатов, роликовых коньков и скейтов 27августа проехались в обнаженном виде по улицам Филадельфии. Цель мероприятия, которая изначально заключалась в популяризации транспорта, не потребляющего ископаемое топливо, в этом году пополнилась еще одним пунктом – помочь "закомплексованным" людям "принять свое тело" и почувствовать себя свободными.



Организаторы пробега объявили практически о полном отсутствии ограничений, заявив, что каждый участник может оголиться “на столько, на сколько позволит смелость”. Единственной оговоркой стал запрет на любые физические и сексуальные посягательства.



"Одна из целей велопробега в Филадельфии – десексуализировать наготу и побудить всех принять её как нормальный, приятный образ жизни", – гласит один из лозунгов акции.



Хотя полная нагота участников мероприятия приветствовалась, в целях безопасности все же было рекомендовано надеть обувь. Также пожелавших "проветриться" призвали не забывать о необходимости одеться, прежде чем отправиться по барам и кафе после заезда.



В этом году, во избежание эксцессов, организаторам пришлось отказаться от традиционной вечеринки по окончании мероприятия.