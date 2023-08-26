



В США впервые могут использовать новый способ смертной казни

В США могут впервые казнить человека с помощью азотной гипоксии. Смертный приговор может быть исполнен в штате Алабама, сообщает АР.



Отмечается, что офис генпрокурора штата Алабамы США обратился в Верховный суд этого штата с просьбой определить дату исполнения смертного приговора для Кеннета Юджина Смита, которому 58 лет. В поданном в суд заявлении было указано, что власти штата Алабама планируют выполнить его смертный приговор с помощью азотной гипоксии, метода, разрешенного в трех других штатах, но никогда ранее не использовавшегося.



Известно, что Алабама разрешила использовать азотную гипоксию для исполнения смертных приговоров еще в 2018 году. Этот метод состоит в том, что человеку подают азот, приводящий к кислородному голоданию и смерти.



Оклахома и Миссисипи также разрешили использовать азотную гипоксию, но еще не использовали ее.



