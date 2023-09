В США учительницу обвинили в изнасиловании 12-летнего мальчика в ее доме

Учительнице четвертого класса по английскому языку и обществознанию Алиссе МакКоммон из Теннесси предъявлено обвинение в изнасиловании 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Yahoo News.



38-летняя учительница округа Типтон была арестована в пятницу, 8 сентября, по и находится под стражей с возможностью залога 25 000 долларов. МакКоммон, преподаватель школы Challenger, была отстранена от работы без сохранения заработной платы 24 августа после того, как один из родителей мальчика обратился в полицию.



По данным полицейского управления Ковингтона, несколько несовершеннолетних жертв заявили, что они "подружились" со своей бывшей учительницей, затем стали "играть в видеоигры" и общаться с ней в социальных сетях. Утверждается, что она отправляла подросткам “неподобающие фотографии” и требовала вступить с ними в сексуальные отношения.



По словам начальника полиции Ковингтона, в ходе расследования МакКоммон призналась, что общалась с учениками “в неподобающей обстановке”. При этом никаких доказательств того, что все эти обвинения имели место на территории школы, найдено не было. Адвокаты Маккоммон утверждают, что она считает себя невиновной.



Заседание суда общей юрисдикции назначено на 13 октября.



