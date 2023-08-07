



В США столкнулись два пожарных вертолета

Три человека погибли в результате столкновения двух вертолётов, работавших во время тушения пожара на юге Калифорнии, сообщает CNN.



"В ходе борьбы с пожаром столкнулись два вертолета. Первый вертолет смог безопасно приземлиться неподалеку. Второй, к сожалению, разбился, и все три члена экипажа погибли", — заявил руководитель Пожарной службы Южного региона CalFire Дэвид Фулчер.



По словам Фулчера, среди жертв были пилот, работавший по контракту, начальник отдела CalFire и капитан CalFire.



Издание The Press-Enterprise отмечает , что вертолеты были вызваны для тушения пожара в здании в общине Кабазон, вспыхнувшей около 18 часов по местному времени.



По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Марка Моеды, небо было преимущественно ясным в этом районе вечером в воскресенье, скорость ветра не превышала 40 километров в час.



Национальный совет по безопасности на транспорте США проведет расследование крушения.