



В США подросток умер, последовав опасному челленджу

​​​В первый учебный день, 1 сентября, в Массачусетсе скончался 14-летний подросток через несколько часов после того, как принял участие в так называемом "One Chip Challenge".



Его мать рассказала в комментарии "NBC 10 Boston", что именно вирусная тенденция в социальных сетях способствовала внезапной смерти подростка.



Второкурсник средней школы Мемориала Доэрти Харрис Волоба съел в школе чрезвычайно острые чипсы "Паки", в результате чего у него очень сильно заболел живот. Подростка забрали из школы домой. Сначала он почувствовал себя лучше, однако позже парень потерял сознание, когда собирался уйти на тренировки по баскетболу. Подростка доставили в ближайшую больницу. В итоге медики были вынуждены констатировать смерть мальчика. Причина смерти будет выяснена по итогам вскрытия.



По мнению его матери, ее сын умер от осложнений, вызванных острой закуской. Производитель чипсов предупреждает, что употребление чипсов может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.



Частью опасного челленджа является проверка того, как долго человек, съевший чипсы, сможет продержаться, прежде чем съесть или выпить что-нибудь для облегчения своего состояния. Бренд Paqui советует есть эту закуску только взрослым людям, а также обращаться за медицинской помощью, если после употребления чипсов начнутся проблемы с дыханием, обмороки или тошнота.