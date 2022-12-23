



В США отменены 4400 рейсов из-за зимнего шторма

Более 4400 рейсов были отменены за два дня из-за сильного зимнего шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, что совпало с началом курортного сезона, который, по некоторым прогнозам, может стать самым загруженным за всю историю.



По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, более 2350 рейсов в США были отменены в четверг, а еще 2120 рейсов на пятницу. Пассажирская железная дорога Amtrak также отменила десятки поездов на Рождество, нарушив праздничные поездки для десятков тысяч человек.



Еще 8 450 рейсов были задержаны в четверг, в том числе более трети рейсов, выполняемых American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines.



В четверг Southwest отменила 865 рейсов, что составляет примерно пятую часть всех регулярных рейсов, и уже объявила об отмене еще 550 рейсов на пятницу.



Федеральное авиационное управление заявило в четверг, что зимний шторм принес метель на Средний Запад, а в Чикаго, Детройте и Миннеаполисе-Сент-Стрит ожидаются серьезные сбои в дорожном движении.