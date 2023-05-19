



В США открыли конкурс на производство истребителей 6 поколения NGAD

Воздушные Силы США официально приступили к процедуре соревнования за контракт на производство истребителей шестого поколения NGAD.



Речь идет о соглашении на проектирование и производство в соответствии с указанными требованиями. Однако из соображений национальной безопасности и защиты эксплуатационных и технологических преимуществ пожелания Воздушных Сил США к новому самолету засекречены.



Ожидается, что стоимость контракта составит более $2,3 миллиардов, и его заключение должно состояться в 2024 году. Фаворитами его получения считаются американские компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing.



NGAD (Next Generation Air Dominance) – это совместная инициатива ВС США и ряда американских компаний в области авиастроения, стартовавшая в 2014 году.

Новый истребитель должен заменить находящийся на вооружении в США с 2005 года F-22 Raptor. В США рассчитывают, что к 2030 году страна будет располагать около 200 истребителями шестого поколения.