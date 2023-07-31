



В США начали расследование из-за огромного логотипа на офисе Twitter

Американский миллиардер Илон Маск на днях установил на офисе своей компании Twitter огромный логотип в виде буквы "X", что знаменовало ребрендинг компании и одноименной соцсети. Однако, как оказалось, логотип нарушает местные законы.



Об этом сообщает Associated Press.



По законам Сан-Франциско, а именно там расположен офис компании Twitter, прежде чем установить вывеску или логотип на здании, нужно получить соответствующее разрешение.



"Для установления этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Город подает жалобу и начинает расследование", - заявили в Департаменте строительной инспекции Сан-Франциско.



Этому предшествовало другое событие. Сначала власти Сан-Франциско не позволили работникам компании Twitter убрать старый логотип из здания офиса.



Сотрудники не позаботились о безопасности пешеходов и не огородили тротуар, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться полиции.