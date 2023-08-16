



В США мужчину оштрафовали на 1,2 млрд долларов за интимные фото бывшей

Присяжные суда в США вынесли решение в отношении мужчины, незаконно распространявшего интимные фотографии бывшей девушки из чувства мести.



Как пишет издание The Washington Post, речь идет о штрафе в 1,2 миллиарда долларов и это больше, чем требовали адвокаты женщины.



Мужчина из Техаса несколько месяцев распространял интимные фото женщины в интернете: создал вебсайт, общедоступную папку Dropbox и поддельные профили в социальных сетях, где выкладывал фото, а также делал это на порнографическом сайте. Он создал рассылку для друзей, родственников и коллег женщины.



Некоторые из изображений мужчина получил из камер видеонаблюдения в доме бывшей девушки.



Из-за постоянных преследований женщина говорит, что думала о самоубийстве. Ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. После того, как полиция отказалась помочь, она обратилась в суд.



Адвокат женщины сомневается, что потерпевшая получит всю сумму компенсации за моральный ущерб, однако это дело установит высокую планку наказания за подобные преступления. Он добавил, что для его клиентки важны не деньги, а огласка того, что при распространении интимных фото без согласия будут серьезные последствия.



