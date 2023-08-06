



В США из старых электростанций сделают городские "повербанки"

В черте большинства городов в США осталось огромное количество действующих и остановленных электростанций на ископаемом топливе. В то же время власти ищут возможность обеспечить жителей городов электрической энергией в периоды пиковых нагрузок, для чего хорошо подходят буферные системы хранения энергии в промышленных аккумуляторах.



Новые нормы облегчат подключение батарей к энергосетям и, в частности, позволят запустить массовую переделку под эти задачи старых электростанций.



Федеральная комиссия США по регулированию энергетики (FERC) убрала целый ряд барьеров на пути к практическому использованию возобновляемой энергии. В частности, документ упростил процедуры переквалификации старых объектов энергетической инфраструктуры в банки энергии.



Даже устаревшие электростанции имеют линии электропередач и необходимую инфраструктуру (это особенно важно в черте города), что не потребует новых проектов и дорогостоящих работ. Всем этим можно воспользоваться для создания городских “повербанков”, которые помогут сглаживать суточные скачки в потреблении энергии.



Кроме того, установка промышленных накопителей энергии согласуется с целями климатических инициатив по переходу на возобновляемую энергетику – они будут балансировать нагрузкой от прерывистых возобновляемых источников.



До введения новых правил коммунальные службы откладывали закрытие старых электростанций, загрязняющих окружающую среду, до тех пор, пока не были спроектированы и разрешены новые линии электропередач для доставки электроэнергии в пиковые нагрузки. Теперь они во многом освобождены от такого рода подготовительных работ и старые “коптильни” могут закрываться в более короткие сроки.