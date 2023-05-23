



В США грузовик врезался в ограждение Белого дома: Найден флаг со свастикой

В понедельник вечером, 22 мая, в ограждение возле Белого дома врезался грузовик. Из-за этого водителя арестовали. Об этом пишет Fox News.



Грузовой автомобиль врезался в ограждение на северной стороне площади Лафайет. Пожарные и скорая помощь были направлены на место происшествия, а дороги и пешеходные дорожки вблизи места аварии были закрыты, поскольку проводилось расследование.



Отмечается, что никто из сотрудников секретной службы или Белого дома не пострадал. На месте происшествия найден флаг со свастикой. Причина аварии устанавливается.



Предварительное расследование показало, что водитель мог намеренно врезаться в барьеры безопасности на площади Лафайет.

