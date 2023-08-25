



В США экс-полицейский устроил стрельбу в баре: есть погибшие и раненые

Бывший полицейский устроил стрельбу в байкерском баре в Южной Калифорнии. Прежде чем его застрелила полиция, он убил трех человек и ранил еще шестерых, сообщили Reuters.



Стрельба произошла примерно в 80 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. В заведении находились десятки человек. Как утверждают СМИ, мужчина зашел в бар и нацелился на бывшую жену, ей удалось выжить.



Три человека погибли на месте. Двое из шести раненых находятся в критическом состоянии. Стрелок был убит офицером полиции в ходе перестрелки на месте инцидента.



Департамент полиции Вентуры заявил, что нападающий был сержантом в отставке Джоном Сноулингом, служившим с июля 1986 года по февраль 2014 года.



По данным Белого дома, президент Джо Байден был проинформирован о ситуации.

