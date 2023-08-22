



В США будут использовать вазэктомию для павлинов

В штате Флорида (США) для жителей деревни Пайнкрест стала серьезной проблемой увеличившаяся популяция павлинов.



Местные жители очень недовольны, что павлины громко кричат и царапают поверхность автомобилей, ударяя клювом в свое отражение. Также птицы очень часто испражняются. Они делают это на тротуарах и подъездных дорожках, из-за чего происходит большое количество падений и травм.



Для решения проблемы власти Пайнкрест надеются использовать вазэктомию, что может ограничить размножение птиц, сообщает CBS News.