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В США будут использовать вазэктомию для павлинов
22.08.2023 05:29 Дара Киевская

В США будут использовать вазэктомию для павлинов

В штате Флорида (США) для жителей деревни Пайнкрест стала серьезной проблемой увеличившаяся популяция павлинов. 

Местные жители очень недовольны, что павлины громко кричат и царапают поверхность автомобилей, ударяя клювом в свое отражение. Также птицы очень часто испражняются. Они делают это на тротуарах и подъездных дорожках, из-за чего происходит большое количество падений и травм.

Для решения проблемы власти Пайнкрест надеются использовать вазэктомию, что может ограничить размножение птиц, сообщает CBS News. 

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