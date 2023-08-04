



В США арестовали двух моряков за передачу военных секретов Китаю

В Соединенных Штатах Америки задержаны два военнослужащих Военно-морских сил США, обвиняемые в передаче секретных данных национальной безопасности Китаю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц прокуратуры.



Отмечается, что 26-летний старшина Вэньхэн Чжао был обвинен в заговоре и взяточничестве в связи с получением почти 15 тысяч долларов в обмен на фотографии и видео конфиденциальной военной информации США.



Моряка ВМС США Цзиньчао Вэя, возраст которого не разглашают, обвинили в сговоре с целью отправки Китаю информации о национальной обороне США в обмен на тысячи долларов.



Чжао обвиняют в отправке своему китайскому куратору планов военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, электрических схем и чертежей радиолокационной системы на военной базе США на Окинаве в Японии, а также сведений о безопасности военно-морских объектов США.



Вея обвиняют в раскрытии информации о десантном корабле USS Essex, где он служил, а также других американских военных кораблях, включая десятки технических справочников с описанием вооружения, силовой структуры и операций Essex.



Специальный агент ФБР Стейси Мой заявила, что не существует большей угрозы для США, чем Китай. "Пекин не остановится ни перед чем, чтобы напасть на США в рамках своего стратегического плана стать единственной сверхдержавой мира", - подчеркнула она.



