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В Нью-Йорке сошел с путей поезд
04.08.2023 08:48 Ирина Демьянова

В Нью-Йорке сошел с путей поезд

В результате схода с пути пассажирского поезда в Нью-Йорке, травмы получили по меньшей мере 13 человек, пишет Синьхуа .

Отмечается, что пригородный поезд двигался к станции Хэмпстед на Лонг-Айленде, когда все его восемь вагонов сошли с рельсов в районе Квинс. 

"Пострадавшие получили травмы ног и спины. Никто из них не находился в тяжелом состоянии”, - говорится в материале.

Причина аварии пока не установлена, ожидается, что восстановить полноценное движение по этому направлению к утру пятницы не удастся.
 

 

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