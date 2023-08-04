



В Нью-Йорке сошел с путей поезд

В результате схода с пути пассажирского поезда в Нью-Йорке, травмы получили по меньшей мере 13 человек, пишет Синьхуа .



Отмечается, что пригородный поезд двигался к станции Хэмпстед на Лонг-Айленде, когда все его восемь вагонов сошли с рельсов в районе Квинс.



"Пострадавшие получили травмы ног и спины. Никто из них не находился в тяжелом состоянии”, - говорится в материале.



Причина аварии пока не установлена, ожидается, что восстановить полноценное движение по этому направлению к утру пятницы не удастся.

