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В Калифорнии произошла стычка между израильскими и палестинскими демонстрантами
29.04.2024 08:47 MIGnews.com

В Калифорнии произошла стычка между израильскими и палестинскими демонстрантами

Протесты в университетах США в минувшие выходные не показали никаких признаков замедления: в кампусах было произведено больше арестов, а также произошла короткая стычка между произраильскими и пропалестинскими демонстрантами в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где на прошлой неделе был разбит палаточный лагерь.

Поскольку в последние дни размер антиизраильского лагеря в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе увеличился, контрпротестующие стали все более заметными в кампусе, хотя обе стороны до этого дня вели себя мирно.

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Однако, все же члены двух групп протестующих столкнулись, толкая друг друга и крича, а в некоторых случаях обмениваясь ударами.

В сообщениях в социальных сетях говорится, что в ходе столкновений пострадал как минимум один человек.
 

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