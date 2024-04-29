



В Калифорнии произошла стычка между израильскими и палестинскими демонстрантами

Протесты в университетах США в минувшие выходные не показали никаких признаков замедления: в кампусах было произведено больше арестов, а также произошла короткая стычка между произраильскими и пропалестинскими демонстрантами в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где на прошлой неделе был разбит палаточный лагерь.



Поскольку в последние дни размер антиизраильского лагеря в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе увеличился, контрпротестующие стали все более заметными в кампусе, хотя обе стороны до этого дня вели себя мирно.



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Однако, все же члены двух групп протестующих столкнулись, толкая друг друга и крича, а в некоторых случаях обмениваясь ударами.



В сообщениях в социальных сетях говорится, что в ходе столкновений пострадал как минимум один человек.

